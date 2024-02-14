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19:11, 14 февраля 2024Мир

Эквадор получит американские вертолеты в обмен на российские

Infodefensa: Эквадор получит вертолеты Black Hawk в обмен на российские Ми-171

Фото: Amir Cohen / Reuters

Эквадор получит от США американские вертолеты UH-60A/L Black Hawk в рамках соглашения о передаче им вооружений и военной техники российско-советского производства, а именно вертолетов Ми-171 и Ми-17-1B. Об этом сообщает портал Infodefensa.

При этом сейчас из всех имеющихся у Вооруженных сил Эквадора вертолетов российско-советского производства лишь один находится в минимальной оперативной готовности.

Отмечается, что после получения UH-60A/L будут применяться в борьбе против террористических организаций, действующих в стране.

Ранее представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России заявили, что наличие планов по передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) российской военной техники, ранее находящейся на вооружении Эквадора, значит, что эта техника не металлолом, а серьезное тяжелое вооружение.

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      Семен Александров
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