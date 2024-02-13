ФСВТС: передача российской техники из Эквадора ВСУ значит, что это не металлолом

Наличие планов по передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) российской военной техники, ранее находящейся на вооружении Эквадора, значит, что эта техника не металлолом, а серьезное тяжелое вооружение. О попытке скрыть нарушение международных договоренностей со стороны Кито сообщили представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, передает ТАСС.

«Заключение о состоянии продукции военного назначения может быть сделано по результатам ее соответствующего освидетельствования. Вместе с тем недавние заявления властей США о намерениях передать киевскому режиму российскую военную технику, которую Кито собирается обменять на новое американское оборудование, как раз свидетельствует о том, что данное вооружение "металлоломом" не является», — сообщила пресс-служба ФСВТС.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан подтвердил планы Эквадора передать ВСУ купленную у России военную технику. Предложение США состоит в том, чтобы Эквадор передал стране военную технику, купленную ранее у России, в обмен на новое военное американское оборудование.