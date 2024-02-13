Россия уличила США и Эквадор в нарушении правил поставок вооружений
Наличие планов по передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) российской военной техники, ранее находящейся на вооружении Эквадора, значит, что эта техника не металлолом, а серьезное тяжелое вооружение. О попытке скрыть нарушение международных договоренностей со стороны Кито сообщили представители Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, передает ТАСС.
«Заключение о состоянии продукции военного назначения может быть сделано по результатам ее соответствующего освидетельствования. Вместе с тем недавние заявления властей США о намерениях передать киевскому режиму российскую военную технику, которую Кито собирается обменять на новое американское оборудование, как раз свидетельствует о том, что данное вооружение "металлоломом" не является», — сообщила пресс-служба ФСВТС.
Ранее заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан подтвердил планы Эквадора передать ВСУ купленную у России военную технику. Предложение США состоит в том, чтобы Эквадор передал стране военную технику, купленную ранее у России, в обмен на новое военное американское оборудование.