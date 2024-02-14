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14:28, 14 февраля 2024Мир

Генсек НАТО заявил об отсутствии непосредственной военной угрозы членам блока

Столтенберг: НАТО не видит непосредственной военной угрозы своим странам-членам

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО не видит непосредственной военной угрозы своим странам-членам. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Страны НАТО не видят для себя никакой непосредственной военной угрозы», — констатировал генсек.

По словам Столтенберга, это связано с увеличением расходов на оборону государствами блока.

Однако он уточнил, что НАТО наблюдает гибридные и кибернетические угрозы, поэтому мониторит риски, связанные с ними и «бдительно следит за границей с Россией».

Ранее Столтенберг назвал конкретные суммы, которые европейские члены альянса тратят на военные цели. Он подчеркнул, что в 2024 году 18 стран НАТО из Европы потратят на оборону 380 миллиардов долларов, что удовлетворяет требование блока о вкладе 2 процентов от ВВП в оборону.

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      Дарья Балацкая
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