Генсек НАТО заявил об отсутствии непосредственной военной угрозы членам блока

Столтенберг: НАТО не видит непосредственной военной угрозы своим странам-членам

НАТО не видит непосредственной военной угрозы своим странам-членам. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Страны НАТО не видят для себя никакой непосредственной военной угрозы», — констатировал генсек.

По словам Столтенберга, это связано с увеличением расходов на оборону государствами блока.

Однако он уточнил, что НАТО наблюдает гибридные и кибернетические угрозы, поэтому мониторит риски, связанные с ними и «бдительно следит за границей с Россией».

Ранее Столтенберг назвал конкретные суммы, которые европейские члены альянса тратят на военные цели. Он подчеркнул, что в 2024 году 18 стран НАТО из Европы потратят на оборону 380 миллиардов долларов, что удовлетворяет требование блока о вкладе 2 процентов от ВВП в оборону.