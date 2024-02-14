Хозяйка борделя в российском городе отправилась в колонию на два года

В Петербурге суд приговорил хозяйку борделя к двум годам колонии-поселения

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга приговорил хозяйку борделя Оксану Симакову к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Женщина признана виновной по статье 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Она вину не признала, от дачи показаний отказалась.

По данным следствия, в феврале 2023 года на Таллинском шоссе Симакова организовала притон для занятия проституцией. Она принимала телефонные звонки от клиентов и озвучивала им стоимость услуг, показывала им работающих у нее женщин, следила за порядком в помещениях, организовывала стирку белья, платила зарплату работницам, обеспечивала их едой, алкоголем и сигаретами.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске перед судом предстанут 25-летняя местная жительница и ее 43-летний коллега по делу об организации борделей.