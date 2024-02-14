Ида Галич снялась на видео в бане

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в откровенном образе в бане на новом видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах 33-летняя звезда выходила из помещения на улицу, завернувшись в белое вафельное полотенце. Помимо этого, инфлюэнсерша надела полотенце на голову, чтобы просушить мокрые от воды волосы. При этом она продемонстрировала частично оголенную спину.

«Настоящая русская баня с сильнейшим ветром и лютым морозом», — подписала она пост.

Ранее в феврале Ида Галич показала фигуру в откровенном образе. Звезда позировала в блестящем костюме серебристого оттенка, состоящем из бюстгальтера без подклада и укороченной юбки на запахе.