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09:49, 14 февраля 2024Ценности

Ида Галич снялась на видео в бане

Кадр: @galichida

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в откровенном образе в бане на новом видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах 33-летняя звезда выходила из помещения на улицу, завернувшись в белое вафельное полотенце. Помимо этого, инфлюэнсерша надела полотенце на голову, чтобы просушить мокрые от воды волосы. При этом она продемонстрировала частично оголенную спину.

«Настоящая русская баня с сильнейшим ветром и лютым морозом», — подписала она пост.

Ранее в феврале Ида Галич показала фигуру в откровенном образе. Звезда позировала в блестящем костюме серебристого оттенка, состоящем из бюстгальтера без подклада и укороченной юбки на запахе.

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      Екатерина Ештокина
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