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09:08, 6 февраля 2024Ценности

Ида Галич снялась в откровенном образе

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На опубликованных кадрах 33-летняя звезда позировала в блестящем костюме серебристого оттенка, состоящем из бюстгальтера без подклада и укороченной юбки с запахом. Поверх упомянутых изделий инфлюэнсерша надела джинсовую оверсайз-рубашку. При этом она продемонстрировала частично обнаженное тело.

Галич распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров она выбрала серьги в виде бабочек, кольца и тонкое ожерелье.

В январе Галич ответила хейтерам на критику размера ее груди. Знаменитость разместила серию снимков, на которых предстала в бассейне в черном слитном купальнике с вырезами в области ребер.

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      Екатерина Ештокина
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