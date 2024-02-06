Российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

На опубликованных кадрах 33-летняя звезда позировала в блестящем костюме серебристого оттенка, состоящем из бюстгальтера без подклада и укороченной юбки с запахом. Поверх упомянутых изделий инфлюэнсерша надела джинсовую оверсайз-рубашку. При этом она продемонстрировала частично обнаженное тело.

Галич распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров она выбрала серьги в виде бабочек, кольца и тонкое ожерелье.

В январе Галич ответила хейтерам на критику размера ее груди. Знаменитость разместила серию снимков, на которых предстала в бассейне в черном слитном купальнике с вырезами в области ребер.