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04:58, 14 февраля 2024Мир

Аналитик указал на опасения истребителей НАТО перед бомбардировщиками России

Мураховский: истребители НАТО опасаются приближаться к бомбардировщикам России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Истребители США и стран НАТО в последние месяцы опасаются подходить близко к российским бомбардировщикам в международном пространстве. Об этом рассказал РИА Новости один из ведущих российских военных аналитиков, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Он указал на тот факт, что самолеты Североатлантического альянса практически не совершают вылеты на сопровождение российских. В случае, если они все же приближаются на отдельных участках, то не подходят на дистанцию ближе нескольких километров, заявил аналитик. «Зачастую, когда они находятся на дальности в несколько десятков километров, их видно только на радарах», — уточнил он.

Мураховский также добавил, что Соединенные Штаты стараются наблюдать российские самолеты в международном пространстве наземными средствами. По его мнению, это выдает острое нежелание США и их союзником «каким-либо образом втягиваться в прямой конфликт с такой ядерной державой, как Россия».

Ранее командование ПВО Северной Америки (NORAD) сообщало об обнаружении двух российских самолетов вблизи американских территориальных вод. При этом в Вашингтоне уточнили, что авиация не нарушала суверенного воздушного пространства США.

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      Марина Совина
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