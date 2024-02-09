США сообщили о двух якобы российских военных самолетах вблизи Аляски

Командование ПВО США обнаружило два военных самолета РФ у Аляски 8 февраля

Командование ПВО Северной Америки (NORAD) обнаружило в международном воздушном пространстве вблизи Аляски военные самолеты российского происхождения. Об этом служба сообщила на своей странице в социальной сети X.

«NORAD обнаружило и проследило за двумя российскими военными самолетами, находящимися в опознавательной зоне ПВО Аляски 8 февраля 2024 года. Российская авиация оставалась в международном воздушном пространстве и не входила в суверенное воздушное пространство США или Канады», — говорится в сообщении.

Это второй случай, когда NORAD «обнаруживает и отслеживает российские самолеты» за три дня.

Командование также сообщило об отсутствии угрозы со стороны России, так как ее самолеты регулярно осуществляют деятельность в международном воздушном пространстве без каких-либо нарушений.

6 февраля NORAD сообщило об отслеживании четырех российских военных самолетов в опознавательной зоне ПВО Аляски.