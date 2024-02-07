Военные США заявили о самолетах России в районе Аляски

Командование ПВО США заявило о четырех самолетах РФ у Аляски

Военное командование США обнаружило в международном пространстве вблизи Аляски российские военные самолеты. Об этом заявило Командование ПВО Северной Америки (NORAD) на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«NORAD обнаружило и отследило четыре российских военных самолета в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски 6 февраля 2024 года», — говорится в публикации.

Командование добавляет, что российские самолеты не нарушили суверенное воздушное пространство Канады или Соединенных Штатов.

Российские самолеты регулярно осуществляют полеты в международной воздушной зоне в районе Аляски и не представляют собой угрозы национальной безопасности для стран Северной Америки, отмечает NORAD.

22 января представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон не собирается возвращать Аляску, которую Россия продала стране в XIX веке.