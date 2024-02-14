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06:17, 14 февраля 2024Среда обитания

Известная актриса решила избавиться от дома в Австралии

Актриса Кейт Бланшетт продаст на аукционе свой дом в австралийском Мельбурне

Фото: Daniele Cifala / Globallookpress.com

Известная австралийская актриса Кейт Бланшетт решила избавиться от дома на своей родине. Артистка собралась продать на аукционе дом в Мельбурне, которым они с супругом владеют с 2006 года, пишет Mansion Global.

Торги должны состояться 9 марта. Ориентировочная цена особняка — от 1,47 до 1,6 миллиона долларов США. Недвижимость находится в Праране — внутреннем пригороде Мельбурна — и граничит с Королевскими ботаническими садами Виктории, к которым имеет отдельный выход.

Внутри дома есть три спальни. Отделка в помещениях выполнена в современном стиле, за счет планировок открытого типа в здании много света. Главная спальня находится на первом этаже и имеет выход на веранду, а другие две расположены этажом выше. Там же есть гостиная с зоной для работы и учебы. Помимо этого, на территории есть частный сад, солнечные батареи и парковочные места.

В октябре 2023 года соседи Кейт Бланшетт пожаловались на нескончаемый ремонт в ее доме. Коттедж Бланшетт, о котором шла речь, располагается в деревне Мауган Порт в английском графстве Корнуолл. Актриса приобрела здесь дом в 2020 году за 1,6 миллиона фунтов стерлингов. После покупки она решила снести здание, чтобы построить на его месте новое с пятью спальнями и бассейном.

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      Нина Ташевская
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