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22:55, 14 февраля 2024Ценности

Ким Кардашьян снялась без бюстгальтера

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном снимке 43-летняя знаменитость предстала в темных расклешенных джинсах с высокой посадкой. Помимо этого, звезда примерила топ с глубоким декольте, отказавшись от бюстгальтера.

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Инфлюэнсерша также надела широкую ковбойскую шляпу, распустила длинные волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуара она выбрала маленькую черную сумку.

Ранее в феврале Ким Кардашьян заподозрили в новом романе. По словам инсайдеров, 43-летняя бывшая жена скандального рэпера Канье Уэста сейчас состоит в романтических отношениях с 31-летним игроком в американский футбол Оделлом Бекхэмом-младшим.

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      Екатерина Ештокина
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