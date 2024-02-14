Ким Кардашьян снялась без бюстгальтера

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенном снимке 43-летняя знаменитость предстала в темных расклешенных джинсах с высокой посадкой. Помимо этого, звезда примерила топ с глубоким декольте, отказавшись от бюстгальтера.

Инфлюэнсерша также надела широкую ковбойскую шляпу, распустила длинные волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуара она выбрала маленькую черную сумку.

Ранее в феврале Ким Кардашьян заподозрили в новом романе. По словам инсайдеров, 43-летняя бывшая жена скандального рэпера Канье Уэста сейчас состоит в романтических отношениях с 31-летним игроком в американский футбол Оделлом Бекхэмом-младшим.