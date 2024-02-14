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20:30, 14 февраля 2024Культура

Критик Соседов назвал беззаконием отмену концертов Лолиты

Критик Соседов: отмены концертов певицы Лолиты — подсудное дело

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский ведущий и музыкальный критик Сергей Соседов назвал форменным беззаконием отмену многочисленных концертов эстрадной певицы Лолиты Милявской после призывов общественников. Своим мнением он поделился в разговоре с NEWS.ru.

Собеседник издания напомнил, что из-за срывов выступлений артистки убытки несет не только она сама, но и организаторы шоу. Он заявил, что многочисленные отмены лишают исполнительницу возможности заниматься своей профессиональной деятельностью, а также призвал Лолиту обращаться в суд в связи с происходящим.

«Никакие общественники не имеют права лишать ее работы. Это форменное беззаконие. И никакой храм она строить не должна, это обязанности совершенно других структур. Люди, которые осуждают Лолиту или не любят ее творчество, могут просто не ходить на ее выступления», — отметил Соседов, подчеркнув, что тысячи россиян являются поклонниками звезды.

Критик также напомнил, что певица ни разу не срывала собственные концерты.

Ранее Милявская рассказала, что займется восстановлением храма в одном из новых российских регионов после многочисленных отмен концертов в разных городах.

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      Анастасия Астахова
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