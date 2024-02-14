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04:15, 14 февраля 2024Бывший СССР

Критикующим Маска украинцам напомнили о полученной от него помощи

Бывший министр соцполитики Украины Рева: Илон Маск ничего не должен украинцам
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Илон Маск

Илон Маск. Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Украинцы должны быть благодарны американскому предпринимателю Илону Маску за оказанную во время конфликта помощь, а не упрекать его. Об этом заявил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева в беседе с журналистом Александром Шелестом (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента).

Он напомнил, что бизнесмен предоставил республике терминалы спутникового интернета Starlink, а впоследствии продолжил их оплачивать, когда Пентагон отказался выделять средства. Однако, несмотря на это, его стали называть «негодяем и наркоманом» после того, как он предупредил о возможных последствиях конфликта, возмутился Рева.

При этом, подчеркнул экс-министр, Маск даже не является гражданином Украины. «Он вообще-то гражданин США. И он мог бы сказать: "Я вам ничего не должен". (...) Вместо того, чтобы сказать человеку спасибо за помощь в самое тяжелое время, вы человека ругаете за то, что он помогает "недостаточно" с вашей точки зрения», — отметил Рева.

Ранее Илон Маск ответил на обвинения в предательстве Украины. Он в шутку назвал обвиняющих ботами, которые «говорят то, на что запрограммированы».

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      Марина Совина
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