Критикующим Маска украинцам напомнили о полученной от него помощи

Бывший министр соцполитики Украины Рева: Илон Маск ничего не должен украинцам

Украинцы должны быть благодарны американскому предпринимателю Илону Маску за оказанную во время конфликта помощь, а не упрекать его. Об этом заявил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева в беседе с журналистом Александром Шелестом (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента).

Он напомнил, что бизнесмен предоставил республике терминалы спутникового интернета Starlink, а впоследствии продолжил их оплачивать, когда Пентагон отказался выделять средства. Однако, несмотря на это, его стали называть «негодяем и наркоманом» после того, как он предупредил о возможных последствиях конфликта, возмутился Рева.

При этом, подчеркнул экс-министр, Маск даже не является гражданином Украины. «Он вообще-то гражданин США. И он мог бы сказать: "Я вам ничего не должен". (...) Вместо того, чтобы сказать человеку спасибо за помощь в самое тяжелое время, вы человека ругаете за то, что он помогает "недостаточно" с вашей точки зрения», — отметил Рева.

Ранее Илон Маск ответил на обвинения в предательстве Украины. Он в шутку назвал обвиняющих ботами, которые «говорят то, на что запрограммированы».