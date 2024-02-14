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14:01, 14 февраля 2024Путешествия

Летевший в Европу самолет резко сменил курс из-за предупреждения о взрыве

Летевший из Кутаиси в Барселону самолет сменил курс из-за сообщения о бомбе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший из Грузии в Европу самолет резко сменил курс из-за сообщения о бомбе в салоне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Международный аэропорт Кутаиси.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла на рейсе авиакомпании Wizz Air из Кутаиси в Барселону. Спустя несколько минут после взлета экипаж принял решение вернуться в аэропорт из-за предупреждения о предполагаемом наличии взрывчатого вещества на борту, говорится в источнике.

Ранее рейс самолета российской авиакомпании из Сочи в Красноярск задержали на четыре часа из-за ложного сигнала одной из пассажирок. Она услышала от попутчиков подозрительную фразу и доложила об этом командиру воздушного судна.

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      Марина Черняк
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