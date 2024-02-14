Рейс российского самолета задержали из-за одной фразы пассажира

Рейс из Сочи задержали на четыре часа из-за ложного сигнала пассажирки

Рейс самолета российской авиакомпании из Сочи в Красноярск задержали на четыре часа из-за ложного сигнала пассажирки. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Как пишет источник, когда пассажиров Boeing-737 пригласили на посадку, одна из путешественниц подошла к бортпроводникам и командиру воздушного судна и пересказала им услышанный в терминале аэропорта подозрительный диалог двух попутчиков. По ее словам, один из мужчин сказал фразу: «Сейчас мы посмотрим, как все пассажиры взлетят на воздух».

Уточняется, что после этого сотрудники воздушной гавани приступили к выполнению плана ЧС. Мужчин, о которых рассказала пассажирка, сняли с рейса, а самолет, багаж, почту и груз повторно досмотрели. Более того, здание аэропорта также обследовали и не обнаружили там ничего подозрительного.

Ранее пассажир американской авиакомпании Delta Airlines заявил о бомбе на борту самолета и попал в тюрьму. Ему предъявили обвинение в ложном сообщении о теракте.