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14:41, 14 февраля 2024Силовые структуры

Следователи заинтересовались избивающим учеников российским школьником

СК проверяет сообщения об избиении сверстников четвероклассником в школе Люберец

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следователи проводят проверку по сообщениям в СМИ об избивающем сверстников школьнике из Люберец. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.

В ходе доследственной проверки сотрудники СК дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц школы. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Отмечается, что четвероклассник избивает троечников в гимназии подмосковного Дзержинского, отрабатывая на них приемы рукопашного боя, на тренировки которого ходит в местный клуб единоборств, пишет Telegram-канал Mash. Классная руководительница не смогла его угомонить и попала в больницу с нервным срывом. Родители пострадавших учеников жалуются, но безрезультатно.

24 января сообщалось, что в Москве суд арестовал 24-летнего азербайджанца, который вместе с подростками напал на 37-летнего соседа-иранца. Мужчина проведет под стражей два месяца. Вину он не признал, а также отказался просить прощения у семьи потерпевшего.

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      Любовь Ширижик
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