Следователи заинтересовались избивающим учеников российским школьником

СК проверяет сообщения об избиении сверстников четвероклассником в школе Люберец

Следователи проводят проверку по сообщениям в СМИ об избивающем сверстников школьнике из Люберец. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) России по Московской области.

В ходе доследственной проверки сотрудники СК дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц школы. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Отмечается, что четвероклассник избивает троечников в гимназии подмосковного Дзержинского, отрабатывая на них приемы рукопашного боя, на тренировки которого ходит в местный клуб единоборств, пишет Telegram-канал Mash. Классная руководительница не смогла его угомонить и попала в больницу с нервным срывом. Родители пострадавших учеников жалуются, но безрезультатно.

24 января сообщалось, что в Москве суд арестовал 24-летнего азербайджанца, который вместе с подростками напал на 37-летнего соседа-иранца. Мужчина проведет под стражей два месяца. Вину он не признал, а также отказался просить прощения у семьи потерпевшего.