Лукашенко возмутился желанию молодежи Белоруссии одеваться лучше него

Во время совещания по вопросам образования на встрече с членами Республиканского совета ректоров вузов президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился желанию молодежи одеваться лучше него, его слова передает издание «Sputnik Беларусь».

«Одеться наша молодежь хочет ух как. Я президент так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди», — сообщил президент.

Так же Лукашенко отметил, что белорусские производители производят одежду не хуже, чем за рубежом.

«Я приехал когда-то в Соединенные Штаты — богатейшая страна. Смотрю: миллиардер — я с ним встречаюсь по инвестициям — в аккуратном костюмчике. (...) А у них не принято, у них тогда и, уверен, сейчас не принято было выпендриваться, выпячиваться», — заключил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проекты концепции национальной безопасности и военной доктрины страны. В соответствии с подписанным постановлением Минобороны республики теперь должно доработать проект доктрины с учетом замечаний членов Совбеза, после чего оба документа вынесут на утверждение Всебелорусского народного собрания.