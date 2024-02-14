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09:36, 14 февраля 2024Забота о себе

Любителей блинов предостерегли от ошибок при их приготовлении

Фото: Unsplash

При выпекании блинов стоит избегать нескольких распространенных ошибок, в том числе не нужно смешивать все ингредиенты для теста сразу, рассказал технолог рецептов Джордан Мур. От неточностей при готовке он предостерег любителей блинов в беседе с Mirror.

По словам Мура, не нужно смешивать все ингредиенты для блинов сразу, вместо этого стоит добавлять жидкие продукты в сухие постепенно, медленно помешивая до достижения хорошо льющейся консистенции. При этом для перемешивания он посоветовал использовать венчик вместо ложки.

Перед началом приготовления, продолжил эксперт, нужно дать тесту «отдохнуть» как минимум полчаса вместо того, чтобы сразу приступать к выпеканию. Так, объяснил он, вся мука разойдется, и блины будут хорошо отлипать от сковороды. Помимо этого, добавил он, нужно не ошибиться в выборе сковороды — она должна быть большой и с антипригарным покрытием. «Убедитесь, что масло достаточно нагрелось, прежде чем наливать смесь для первого блина, — так он не прилипнет», — подсказал технолог.

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      Александра Лисица
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