Маск прокомментировал использование Starlink в секторе Газа

Илон Маск: развертывание Starlink в секторе Газа призвано помочь мирным жителям

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что развертывание сети спутникового интернета Starlink в секторе Газа призвано помочь мирному населению. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Мы надеемся помочь как населению Израиля,… так и невинным мирным жителям в секторе Газа», — написал бизенсмен.

Ранее инженер из Киева Олег Кутков заявил, что российские военные все чаще используют терминалы Starlink Илона Маска в зоне проведения спецоперации (СВО).

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» назвал возможным использование Starlink Вооруженными силами (ВС) России.