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16:04, 14 февраля 2024Бывший СССР

Молдавия запланировала получить миллионы евро от Германии для решения кризиса

Молдавия запланировала получить миллионы евро в качестве гранта от Германии

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Правительство Молдавии одобрило получение гранта от Германии на сумму 25 миллионов евро для развития экономики и инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр страны Дорин Речан, его слова приводит РИА Новости.

«Мы утвердили получение гранта в размере около 25 миллионов евро со стороны правительства Германии. Половина этой суммы будет передана малым и средним предпринимателям, чтобы стимулировать их развитие, вторая половина будет использована для развития инфраструктуры в городах и селах», — заявил Речан на брифинге после совещания кабинета министров.

В ближайшие время правительства Германии и Молдавии начнут переговоры для подписания соответствующего соглашения.

Ранее молдавский премьер-министр заявил, что обломки беспилотника, обнаруженные на юге страны на границе с Украиной, не представляют угрозы для местных жителей.

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      Валентин Карант
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