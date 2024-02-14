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02:12, 14 февраля 2024Забота о себе

Мужчины поделились секретами быстрой готовности к сексу после оргазма

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Мужчины, которые могут заняться любовью во второй и третий раз почти сразу же после эякуляции, рассказали о своем опыте. Секретами быстрой готовности к сексу после оргазма они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие порекомендовали отвлечься от активных сексуальных действий, пообниматься и поболтать.

Мы снова включаем сериал, который смотрели, обнимаемся, ласкаем друг друга нежно, пока все опять не начинается, и сериал не приходится ставить на паузу. Повторять, пока не выбьетесь из сил или не примете, что дух жаждет, но плоть обмякла

Zulakkiпользователь Reddit

Другие посоветовали воздержаться от мастурбации и придерживаться здорового образа жизни.

Привести в порядок диету, заниматься спортом, ограничить сексуальную разрядку общением с партнершей (никакого порно и мастурбации) — в моем случае это правда помогло. Не хочу звучать как ханжа, но если возбудились, лучше сохраните настрой для дела

MisterSpicyпользователь Reddit
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Выспаться и позавтракать. И вот вы готовы ко второму раунду!

Aromatic_Bake_5800пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины, пережившие развод, поделились главными открытиями, которые сделали после разрыва. Многие люди указали на то, что человек, с которым заключаешь брак, и человек, с которым разводишься, внезапно оказываются разными людьми.

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      Александра Лисица
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