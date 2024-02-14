Мужчины поделились секретами быстрой готовности к сексу после оргазма

Мужчины, которые могут заняться любовью во второй и третий раз почти сразу же после эякуляции, рассказали о своем опыте. Секретами быстрой готовности к сексу после оргазма они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие порекомендовали отвлечься от активных сексуальных действий, пообниматься и поболтать.

Мы снова включаем сериал, который смотрели, обнимаемся, ласкаем друг друга нежно, пока все опять не начинается, и сериал не приходится ставить на паузу. Повторять, пока не выбьетесь из сил или не примете, что дух жаждет, но плоть обмякла Zulakki пользователь Reddit

Другие посоветовали воздержаться от мастурбации и придерживаться здорового образа жизни.

Привести в порядок диету, заниматься спортом, ограничить сексуальную разрядку общением с партнершей (никакого порно и мастурбации) — в моем случае это правда помогло. Не хочу звучать как ханжа, но если возбудились, лучше сохраните настрой для дела MisterSpicy пользователь Reddit

Немало мужчин признались, что им на восстановление требуется от 12 до 24 часов, но их самих и их партнерш это не беспокоит.

Выспаться и позавтракать. И вот вы готовы ко второму раунду! Aromatic_Bake_5800 пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины, пережившие развод, поделились главными открытиями, которые сделали после разрыва. Многие люди указали на то, что человек, с которым заключаешь брак, и человек, с которым разводишься, внезапно оказываются разными людьми.