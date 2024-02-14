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20:25, 14 февраля 2024Бывший СССР

На Украине отказались закупать Pepsi для ВСУ

Власти Украины запретили поставки ВСУ товаров из списка «спонсоров войны»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Власти Украины запретили компаниям из списка «спонсоров войны» поставлять свои товары Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Государственного оператора тыла Дмитрий Бигунец, сообщает в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».

«Санкции касаются как непосредственно потенциального поставщика, так и товара, предлагаемого поставщиком», — отметил Бигунец.

В список «спонсоров войны» Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) попало множество западных компаний, в числе которых Auchan, Metro, Bonduelle, Mars Inc., Nestle, Pepsico и другие.

Кроме того, отмечается, что ВСУ не будут сотрудничать с компаниями, связанными с Россией или Белоруссией, а также с бизнесами, находящимися под санкциями или нарушившими обязательства по поставке продуктов перед Минобороны.

Ранее НАПК внесло в список «спонсоров войны» американскую сеть ресторанов быстрого питания Subway. Причиной стал тот факт, что рестораны компании продолжают работать в России.

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      Алевтина Запольская
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