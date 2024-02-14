Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:03, 14 февраля 2024Забота о себе

Нуждающейся в сексе больше мужа женщине дали совет

Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

Если супруги эмоционально и физически отдалились друг от друга и это влияет на самочувствие одного из них, серьезный разговор откладывать нельзя, уверена коуч по отношениям Колин Нолан. Совет 54-летней женщине, значительно больше мужа нуждающейся в сексе, она дала в беседе с изданием Mirror.

Женщина пожаловалась Нолан, что после 25 лет брака они с мужем почти перестали заниматься сексом. «У меня всегда был более сильный темперамент, но в юности он хотя бы соглашался, когда я инициировала секс. Теперь мы спим по разным комнатам, и предлагать интим я перестала», — уточнила она. Муж, по словам женщины, говорит, что не очень любит секс, и она переживает, что это может быть концом брака, при этом разводиться не хочет. «Я не хочу секса ни с кем другим, хочу с ним. Но сейчас я чувствую себя одинокой, отверженной и нежеланной», — пожаловалась она.

В ответ Нолан отметила, что мужчина вряд ли понимает, насколько серьезно влияет на самочувствие женщины его отказ от близости. «Скажите, что это влияет на вашу уверенность в себе, самооценку и счастье, честно признайтесь, что думали о разводе. Предложите взять паузу в отношениях, поглядите, как вам друг без друга», — предложила она, добавив, что в неработающем браке может быть более одиноко, чем при сольной жизни.

Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

Прежде чем снова начать регулярно заниматься сексом, продолжила Нолан, нужно сперва заново научиться близости, показывать свою привязанность, радовать друг друга романтическими мелочами. «Вам нужно предвкушать секс. Это может пугать, но если вы попробуете, и все равно не сработает, то, по крайней мере, вы сможете уйти, зная, что действительно приложили все усилия», — заключила она.

Ранее писательница и коуч по отношениям Дейдре Сандерс дала совет мужчине, который решил пойти на крайние меры после 15 лет брака без секса. По его словам, женщина много лет отказывается от интимной близости и не желает обсуждать эту тему.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      В ДНР заинтересовались выброшенной на свалку гумпомощью для бойцов СВО. Почему груз не доехал до передовой?

      Минюст США нашел доказательства наркозависимости сына Байдена

      Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

      В Курской области отменили ракетную опасность

      Военный рассказал о бракованном оружии у ВСУ

      Принцесса занялась стриптизом и стала порномоделью

      Нуждающейся в сексе больше мужа женщине дали совет

      Вооруженный россиянин похитил из банка 11 миллионов рублей

      Маск предложил тестировать умственные способности президентов США

      Аналитик указал на опасения истребителей НАТО перед бомбардировщиками России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше