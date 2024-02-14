Нуждающейся в сексе больше мужа женщине дали совет

Если супруги эмоционально и физически отдалились друг от друга и это влияет на самочувствие одного из них, серьезный разговор откладывать нельзя, уверена коуч по отношениям Колин Нолан. Совет 54-летней женщине, значительно больше мужа нуждающейся в сексе, она дала в беседе с изданием Mirror.

Женщина пожаловалась Нолан, что после 25 лет брака они с мужем почти перестали заниматься сексом. «У меня всегда был более сильный темперамент, но в юности он хотя бы соглашался, когда я инициировала секс. Теперь мы спим по разным комнатам, и предлагать интим я перестала», — уточнила она. Муж, по словам женщины, говорит, что не очень любит секс, и она переживает, что это может быть концом брака, при этом разводиться не хочет. «Я не хочу секса ни с кем другим, хочу с ним. Но сейчас я чувствую себя одинокой, отверженной и нежеланной», — пожаловалась она.

В ответ Нолан отметила, что мужчина вряд ли понимает, насколько серьезно влияет на самочувствие женщины его отказ от близости. «Скажите, что это влияет на вашу уверенность в себе, самооценку и счастье, честно признайтесь, что думали о разводе. Предложите взять паузу в отношениях, поглядите, как вам друг без друга», — предложила она, добавив, что в неработающем браке может быть более одиноко, чем при сольной жизни.

Прежде чем снова начать регулярно заниматься сексом, продолжила Нолан, нужно сперва заново научиться близости, показывать свою привязанность, радовать друг друга романтическими мелочами. «Вам нужно предвкушать секс. Это может пугать, но если вы попробуете, и все равно не сработает, то, по крайней мере, вы сможете уйти, зная, что действительно приложили все усилия», — заключила она.

Ранее писательница и коуч по отношениям Дейдре Сандерс дала совет мужчине, который решил пойти на крайние меры после 15 лет брака без секса. По его словам, женщина много лет отказывается от интимной близости и не желает обсуждать эту тему.