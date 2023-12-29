Прожившему 15 лет без секса с женой мужчине дали совет

Не нужно ставить ультиматум о разводе, если человек не готов его выполнить. Такой совет дала писательница и коуч по отношениям Дейдре Сандерс мужчине, который решил пойти на крайние меры после 15 лет брака без секса, пишет The Sun.

За помощью к Сандерс обратился 55-летний читатель, который пожаловался, что 15 лет не занимался сексом с женой. По его словам, женщина много лет отказывается от интимной близости и не желает обсуждать эту тему. «Я не хочу прожить остаток своей жизни в целомудрии, поэтому предложил обратиться к психологу, но она сказала, что это ничего не изменит», — пожаловался мужчина. Он заявил, что если супруга до конца года не изменит решение, он вручит ей документы на развод.

В ответ на письмо Сандерс указала, что, на ее взгляд, автор совсем не хочет развода, а мечтает возобновить интимную близость. Поэтому она посоветовала, прежде чем ставить ультиматум, еще раз поговорить о проблеме. «Объясните, что вам нужны привязанность и близость, и спросите, не может она о чем-то молчит. Возможно, менопауза уничтожила ее либидо», — предположила коуч.

Сандерс добавила, что если беседа с супругой вновь окажется неудачной и она откажется что-то менять, то и в этом случае не стоит выдвигать ультиматум, который не хочется выполнять. Лучше пойти на консультацию с психологом в одиночку, чтобы найти верный и рациональный выход из ситуации.

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