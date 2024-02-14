Александр Овечкин забросил шайбу в шестом матче НХЛ подряд

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 14 февраля, и завершилась со счетом 6:3 в пользу «Колорадо». Россиянин забросил шайбу в середине третьего периода.

Овечкин отличился в шестом матче подряд. В активе россиянина 14 голов и 23 результативные передачи в 49 встречах нынешнего сезона.

Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ до 58 шайб. На данный момент Овечкин отличился 836 раз.