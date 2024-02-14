Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:06, 14 февраля 2024Путешествия

Пассажиры устроили драку на борту самолета и попали на видео

Пассажиры рейса Southwest Airlines на Гавайи устроили драку и попали на видео

Пассажиры рейса авиакомпании Southwest Airlines, летевшего на Гавайи, устроили драку на борту самолета и попали на видео. Кадры публикует ABC7 News.

Инцидент произошел в самолете, следовавшем из Окленда на остров Кауаи. На записи видно, как мужчина с силой бил кулаком в голову оппонента, который пытался защититься от ударов. Другие пассажиры принялись успокаивать разгневанных попутчиков и увели первого в другую часть самолета.

Причина их разногласий не уточняется. Пилоты приняли решение не совершать экстренную посадку. После прибытия на Кауаи оба участника конфликта были задержаны полицией.

Ранее пьяная россиянка разделась в самолете перед соседом для искупления вины за рвоту. Непредвиденная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего из Чебоксар в Москву.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не держится за кучи камней и обгорелого железа». ВСУ готовятся к потере ключевой дороги в Авдеевку

      В российском городе фура сбила четырех человек на пешеходном переходе

      В МИД назвали конспирологией заявления о предложении России по Украине

      В сети распространили версию о подготовке покушения на Макрона в Киеве

      Эксперт по языку тела перечислила признаки влюбленности с первого взгляда

      В Польше оценили заявление Макрона о ядерном оружии

      Чехия заменит российское топливо на АЭС американским

      Россиянкам назвали неуместную после 35 лет одежду

      Предсказано будущее цен на жилье в 2024 году

      Песков рассказал о сроках визита Путина в Турцию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше