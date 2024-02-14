Пассажиры устроили драку на борту самолета и попали на видео

Пассажиры рейса Southwest Airlines на Гавайи устроили драку и попали на видео

Пассажиры рейса авиакомпании Southwest Airlines, летевшего на Гавайи, устроили драку на борту самолета и попали на видео. Кадры публикует ABC7 News.

Инцидент произошел в самолете, следовавшем из Окленда на остров Кауаи. На записи видно, как мужчина с силой бил кулаком в голову оппонента, который пытался защититься от ударов. Другие пассажиры принялись успокаивать разгневанных попутчиков и увели первого в другую часть самолета.

Причина их разногласий не уточняется. Пилоты приняли решение не совершать экстренную посадку. После прибытия на Кауаи оба участника конфликта были задержаны полицией.

Ранее пьяная россиянка разделась в самолете перед соседом для искупления вины за рвоту. Непредвиденная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего из Чебоксар в Москву.