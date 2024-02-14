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17:20, 14 февраля 2024Мир

Песков рассказал о сроках визита Путина в Турцию

Песков не исключил визит Путина в Турцию до президентских выборов

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Визит российского лидера Владимира Путина в Турцию может состояться до выборов президента России, заявил в беседе с Life.ru официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы готовимся к этому визиту, сроки пока не определены. Мы рассчитываем, что он состоится в обозримом будущем. Мы не исключаем [до выборов президента России]», — сказал Песков.

Ранее СМИ сообщали, что визит Путина в Турцию якобы может состояться 12 февраля. В Кремле не подтверждали эту дату, отмечая, что сроки визита согласовываются и будут объявлены своевременно.

Песков также сообщал о продолжении подготовки контактов президентов России и Турции.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Процедуру регистрации завершили четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, представитель КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и зампред нижней палаты парламента от «Новых людей» Владислав Даванков.

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      Анастасия Яланская
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