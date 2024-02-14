Портфель средств физлиц в Сбере за год увеличился

Портфель средств физлиц в Сбере за год увеличился на 4,2 трлн рублей

Портфель средств физлиц в Сбере за год увеличился на 4,2 триллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

2023 год для Сбера стал рекордным в части привлечения средств, уточнили собеседники издания. Выросло и количество клиентов со срочными счетами — на один миллион человек. Новым продуктом «Накопительный счет» за первые два месяца после запуска воспользовалось более 1,4 миллиона клиентов.

Помимо этого, доля Сбера на рынке кредитования физических лиц за десять лет выросла с 33,5 до 46,7 процента, добавили в пресс-службе.

Ранее в Сбере раскрыли число ежедневных мошеннических звонков россиянам.

