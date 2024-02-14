После слов Трампа страны НАТО проведут встречу по Украине без США

Главы МО стран НАТО обсудят помощь Украине без министра обороны США Остина

Главы министерств обороны (МО) стран НАТО 14 февраля проведут встречу в Брюсселе без присутствия министра обороны США Ллойда Остина. Об этом сообщает Politico.

«Министры обороны Североатлантического альянса встретятся в Брюсселе без присутствия министра обороны США и под звуки комментариев [экс-президента США] Дональда Трампа в ушах (...). Если Россия не была достаточно большой головной болью для министров обороны стран НАТО, то появился Трамп», — отмечает издание.

Страны НАТО на встрече обсудят вопрос оказания помощи Украине. При этом они крайне обеспокоены, с одной стороны, отказом главы оборонного ведомства США приехать в Брюссель по состоянию здоровья и, с другой стороны, недавними словами экс-президента Штатов.

11 февраля Трамп заявил, что поощрял бы атаки России на страны НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках блока.