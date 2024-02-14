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18:28, 14 февраля 2024Бывший СССР

Посол Украины рассказал о битве за нежелающих возвращаться домой украинцев

Посол Украины Ченцов рассказал о битве за нежелающих возвращаться украинцев
Всеволод Ченцов

Всеволод Ченцов. Фото: Clement Rossignol / Reuters

Постоянный представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов считает, что в 2025 году в Европе начнется битва за украинских граждан, об этом он заявил в интервью изданию Украинская Правда.

«Рассматриваются различные варианты и Европейский Союз не позволит себе резких движений. (...) Конечно, когда сегодня у тебя есть легальный статус, а завтра документ завершился, возникают вопросы у полиции, что такой человек делает на территории Евросоюза», — сообщил политик.

Ченцов заявил о необходимости заблаговременного предупреждения граждан Украины перед истечением срока легального нахождения в Европе. По его оценкам, на территории Евросоюза на данный момент находятся от четырех до шести миллионов граждан, которые выехали после февраля 2022 года.

Также политик предположил о нежелании некоторых граждан Украины возвращаться на родину: «Я вижу такую опасность. И это опять же о конкуренции. Мы должны быть как государство конкурентоспособными и создать соответствующие условия для наших людей».

Ранее сообщалось о начале переговоров Берлина и Киева по программам помощи украинским беженцам в возвращении на родину.

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