Появились подробности об исколовшей циркулем ребенка российской учительнице

Shot: исколовшая ребенка циркулем на Урале учительница ушла на больничный

Учительница из школы поселка Малышев в Свердловской области, которая 27 раз уколола руку второклассника циркулем, после случившегося ушла на больничный. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

По его данным, после случившегося в российском образовательном учреждении проводится проверка, правоохранители допрашивают персонал и очевидцев. Родители мальчика обратились в полицию.

О случившемся на Урале стало известно в среду, 14 февраля. Девятилетний мальчик и его отец рассказали, что с помощью циркуля учительница решила наказать ребенка за то, что тот случайно поцарапал одноклассницу чертежным инструментом. Ребенку пришлось обратиться в травмпункт, позднее сам преподаватель попыталась объясниться и заявила, что «дала волю эмоциям».

Ранее, в феврале 2023 года, в Москве руководитель кадетского класса избил школьника из-за прически. Прибывшие в учебное учреждение сотрудники скорой помощи диагностировали у подростка травму носа и головы.