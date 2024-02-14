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07:47, 14 февраля 2024Россия

Российская учительница 27 раз уколола второклассника циркулем

В свердловском поселке учительница 27 раз уколола второклассника циркулем

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В Свердловской области учительница в школе поселка Малышева исколола руку второклассника циркулем. Об этом сообщает портал E1.

Инцидент произошел 16 января. Девятилетний мальчик и его отец рассказали, что таким способом учительница решила наказать ребенка за то, что тот случайно поцарапал одноклассницу чертежным инструментом. «Когда начался урок, учительница, забрав циркуль, вывела ученика из-за парты и, крепко держа его руку, начала колоть ладонь иглой, повторяя вопрос: "Тебе нравится?"» — рассказал ученик.

У пострадавшего насчитали 27 уколов на тыльной стороне ладони, ему пришлось обратиться в травмпункт. Врачи передали информацию в полицию. Позднее учительница попыталась объясниться, заявив, что «дала волю эмоциям».

В ноябре в Калуге учительница в школе избила пеналом и тетрадями подростка, который сидел с телефоном на уроке. На представленном видеоролике видно, как россиянка перемещается по классу и кричит на школьников. Затем педагог швыряет пенал и другие школьные принадлежности в мальчика, сидящего возле окна.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарской Республике учительница избила ребенка во время урока. Выяснилось, что побои несовершеннолетнему нанесла заслуженный педагог.

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      Марина Совина
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