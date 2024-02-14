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13:48, 14 февраля 2024Бывший СССР

Правительство Азербайджана отправлено в отставку

Eurasia Daily: кабинет министров Азербайджана ушел в отставку

Фото: Ververidis Vasilis / Shutterstock / Fotodom

Правительство Азербайджана ушло в отставку после инаугурации президента республики Ильхама Алиева. Такие требования описаны в Основном законе страны, передает портал «Eurasia Daily».

«Правительство Азербайджана сегодня, 14 февраля, ушло в отставку, как того требует Конституция республики в связи с состоявшимися внеочередными президентскими выборами. Согласно статье 116 (...), кабинет министров подает в отставку со дня вступления новоизбранного президента страны в должность и начала исполнения им своих полномочий», — отмечается в публикации.

9 февраля в республике завершились внеочередные президентские выборы, победу на них одержал инкумбент. После обработки всех бюллетеней Алиев набрал 92,12 процента голосов. За него проголосовали 4 577 693 избирателей.

13 февраля вступление Алиева на должность было одобрено Конституционным судом Азербайджана. На следующий день состоялась его инаугурация.

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      Глеб Палехов
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