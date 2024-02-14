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16:17, 14 февраля 2024Мир

Бывший пророссийский лидер Аргентины впервые высказалась о Милее

Экс-президент Аргентины Киршнер назвала Милея «шоумэном-экономистом в Розовом»

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кристина Фернандес де Киршнер, в прошлом дважды президент Аргентины, впервые с момента прихода к власти нового главы государства публично высказала мнение о правительстве Хавьера Милея. Документ с критикой президента она опубликовала на своей странице в социальной сети X.

«В День святого Валентина и, как всегда, с любовью к Родине я делюсь с вами статьей "Аргентина в ее третьем долговом кризисе. Ситуационная картина"», — такой подписью сопроводила Киршнер опубликованный документ.

В одной из глав, посвященных Милею, Киршнер критикует предложенные администрацией «шоумэна-экономиста в Розовом» (так она назвала президента) меры по жесткому сокращению расходов, с помощью которых президент подвергает население «шоковой ситуации».

Киршнер была президентом Аргентины с 2007 по 2015 годы. За это время она внесла значительный вклад в сотрудничество Буэнос-Айреса с Москвой и выстроила приятельские отношения с президентом России Владимиром Путиным, за что ее считают пророссийским политиком.

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      Лина Пивоварова
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