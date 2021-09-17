Пророссийская правящая партия проиграла на выборах в Аргентине

Пророссийская правящая партия Аргентины «Всеобщий фронт» проиграла первичные выборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По информации агентства, проправительственный альянс получил большинство только в шести провинциях из 23 и набрал около 31 процента голосов по всей стране. После выборов вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер раскритиковала лидера государства Альберто Фернандеса за его политический курс, который привел к снижению поддержки населения, передает издание La Nacion. «Я говорила, что проводимая политика по сокращению бюджетных расходов ошибочна и негативно влияет на экономику и, следовательно, на все общество, и что это, без сомнения, скажется на результатах выборов», — подчеркнула она.
La Nacion пишет, что после поражения «Всеобщего фронта» пять глав аргентинских министерств, которые считаются союзниками Киршнер, подали в отставку. В частности, о сложении полномочий заявили глава МВД Эдуардо де Педро, министр науки и технологий Роберто Сальваресс, министр юстиции Мартин Сориа, министр культуры Тристан Бауэр и министр окружающей среды Хуан Кабандье. Отмечается, что президент на данный момент не принял отставки чиновников.
14 ноября в Аргентине пройдут парламентские выборы. Если результаты праймериз повторятся, правящая партия может потерять относительное большинство в Палате депутатов и абсолютное — в Сенате. Действующий президент страны Фернандес находится в хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Он также стал вторым государственным лидером, который вакцинировался от коронавируса российским препаратом «Спутник V».