Прокурор запросил 12 лет россиянину за расправу над матерью пятерых детей

Прокурор запросил 12 лет колонии свердловчанину, убившему мать пятерых детей

В Екатеринбурге государственный обвинитель запросил 12 лет колонии строгого режима местному жителю за расправу над бывшей супругой — матерью пятерых детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Оглашение приговора назначено на 15 февраля.

11 января в Свердловской области многодетную жительницу поселка Коптелово Любовь Белюшину, пропавшую три недели назад, нашли без признаков жизни. 22 декабря она вышла из дома, чтобы навестить отца в другом городе, и не вернулась.

Сообщалось, что россиянка жила в одном доме с пятью детьми и бывшим мужем, которого впоследствии задержали. Мужчина признался полиции, что задушил женщину и увез на машине на Режевский тракт.