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23:18, 14 февраля 2024Россия

Путин назвал Такера Карлсона опасным человеком

Президент России Путин назвал журналиста Такера Карлсона «опасным человеком»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона «опасным человеком». Об этом политик заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

По словам российского лидера, он ожидал от Карлсона острых вопросов, чтобы отвечать ему в том же духе. Однако журналист оказался терпеливым и выслушивал историю, отметил Путин. Политик также добавил, что журналист «шел жестко по своему плану».

Интервью президента России Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. Оно было опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в X. За несколько часов запись с видео набрала десятки миллионов просмотров, а Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в социальных сетях.

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      Марина Совина
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