Путин назвал Такера Карлсона опасным человеком

Президент России Путин назвал журналиста Такера Карлсона «опасным человеком»

Президент России Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона «опасным человеком». Об этом политик заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

По словам российского лидера, он ожидал от Карлсона острых вопросов, чтобы отвечать ему в том же духе. Однако журналист оказался терпеливым и выслушивал историю, отметил Путин. Политик также добавил, что журналист «шел жестко по своему плану».

Интервью президента России Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. Оно было опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в X. За несколько часов запись с видео набрала десятки миллионов просмотров, а Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в социальных сетях.