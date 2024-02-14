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13:22, 14 февраля 2024Россия

Путин оценил работу МЧС России

Путин: МЧС России является слаженной, технически оснащенной структурой

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

МЧС России является слаженной, технически оснащенной структурой. Оценку работе ведомства дал президент России Владимир Путин в приветственном слове для коллегии министерства, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

Он подчеркнул, что МЧС выполняет широкий круг важных задач, прежде всего отвечая за защиту людей от разного рода чрезвычайных ситуаций, борьбу с лесными пожарами, ликвидацию последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, а также за развитие гражданской обороны.

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      Константин Лысяков
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