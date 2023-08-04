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15:02, 4 августа 2023Россия

Путин разрешил силовикам, МЧС и ЧОП пресекать движение БПЛА

Путин подписал закон о праве силовиков, МЧС и ЧОП пресекать движение БПЛА

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве силовиков, МЧС и частных охранных предприятий (ЧОП) пресекать движение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Документ с соответствующим разрешением опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь силовые ведомства (МВД, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН) и организации ведомственной охраны наделили правом пресекать движение любых дронов в воздухе, воде и на земле.

Помимо этого, согласно документу, полномочиями по противодействию беспилотникам наделили сотрудников Государственной фельдъегерской службы и военных из спасательных воинских формирований МЧС России.

Теми же полномочиями отныне обладают работники частных охранных организаций, охраняющие объекты, в отношении которых установлены требования к антитеррористической защищенности, как следует из документа, подписанного Путиным.

В конце июля сообщалось, что Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, расширяющий права силовиков в отношении беспилотников и дающий им возможность пресекать движение всех видов дронов.

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    Анна Щербакова
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