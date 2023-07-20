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14:55, 20 июля 2023Россия

Госдума расширила права силовиков в отношении беспилотников

Госдума приняла закон о праве силовиков пресекать движение всех видов беспилотников

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, расширяющий права силовиков в отношении беспилотников и дающий им возможность пресекать движение всех видов дронов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ расширяет полномочия МВД, ФСБ, Росгвардии и других силовых структур, а также МЧС и организаций ведомственной охраны, позволяя им останавливать не только беспилотные летательные аппараты, но и дроны, которые передвигаются по земле и воде.

Кроме того, во втором чтении закон был дополнен поправками, согласно которым аналогичное право получат сотрудники частных охранных предприятий (ЧОП) на объектах с требованиями к антитеррористической защищенности.

По словам председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, принятый в 2019 году закон, который касался права силовиков пресекать полет воздушных беспилотников, показал свою эффективность. «Однако техника развивается: появились другие виды беспилотных аппаратов, которые действуют не только в воздухе. И на новые угрозы необходимо реагировать», — подчеркнул он.

С начала спецоперации власти большинства российских регионов ввели запрет на использование беспилотников. 3 мая полеты дронов также запретили в Подмосковье, Москве и Санкт-Петербурге.

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    Константин Лысяков
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