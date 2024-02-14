Путин подписал закон о геномной регистрации родных пропавших без вести

Путин ввел обязательную геномную регистрацию родственников пропавших без вести

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает обязательную геномную регистрацию родственников людей, которые пропали без вести. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предполагает внесение поправок в федеральный закон от 2008 года «О геномной регистрации в РФ». В статью, где определяется перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации, включили близких родственников лиц, пропавших без вести. Геномная информация родственников, согласно закону, хранится до установления лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет.

«По данным на 1 января 2023 года в розыске находилось 28 тысяч лиц, пропавших без вести, в том числе 960 несовершеннолетних. Установлена судьба лишь около 27 процентов из пропавших граждан», — комментировал инициативу в Telegram-канале глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Закон о геномной регистрации родственников пропавших без вести был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении 30 января — спустя три месяца после внесения документа в нижнюю палату парламента. 7 февраля его одобрил Совет Федерации.