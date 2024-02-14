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00:22, 15 февраля 2024Мир

Путин рассказал о разговоре с Карлсоном «за кадром»

Путин рассказал, о чем поговорил с Такером Карлсоном «за кадром»
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что «за кадром» обсудил с американским журналистом Такером Карлсоном после интервью. Его слова приводит ТАСС.

Российский глава рассказал, что поговорил с Карлсоном о так называемых еврейских погромах, которые являются одним из факторов демонизации страны.

Американский журналист провел в российской столице восемь дней. 9 февраля он опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным на своем сайте, а также в социальной сети X и на видеохостинге YouTube. Суммарные просмотры видео на различных площадках превысили две сотни миллионов.

Кроме того, журналист признался, что был шокирован тем, что Москва, один из крупнейших европейских городов с населением 13 миллионов человек, оказалась «намного приятнее любого города» в его родной стране.

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      Юлия Мискевич
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