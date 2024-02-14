Путин сравнил отношение к пациенту в России и за рубежом

Путин: за рубежом пациент без страховки может умереть на пороге больницы

Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Форума будущих технологий, что медицина «за океаном» хорошая, но там пациент может умереть на пороге больницы, потому что у него нет страховки. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в России «внимательно анализируют, что происходит у нас и в мире».

«Но все познается в сравнении. Достижения коллег в зарубежных странах, там ведь это дорогостоящая платная медицина. За океаном человек на пороге медицинского учреждения может умереть, и его никто в стены медучреждения не возьмет, поскольку у него страховки нет. У нас ничего подобного не должно никогда происходить», — подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Путин отметил важность уникальных инноваций в отечественной медицине и рассказал о готовности России сотрудничать с зарубежными партнерами в этой сфере.

В декабре в ходе совмещенной с прямой линией пресс-конференции Путин пообещал, что развитие первичного звена медицины включат в президентскую программу, модернизация этой сферы здравоохранения продолжится.