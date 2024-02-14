Путин сравнил отношение к пациенту в России и за рубежом
Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Форума будущих технологий, что медицина «за океаном» хорошая, но там пациент может умереть на пороге больницы, потому что у него нет страховки. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, в России «внимательно анализируют, что происходит у нас и в мире».
«Но все познается в сравнении. Достижения коллег в зарубежных странах, там ведь это дорогостоящая платная медицина. За океаном человек на пороге медицинского учреждения может умереть, и его никто в стены медучреждения не возьмет, поскольку у него страховки нет. У нас ничего подобного не должно никогда происходить», — подчеркнул глава государства.
Ранее Владимир Путин отметил важность уникальных инноваций в отечественной медицине и рассказал о готовности России сотрудничать с зарубежными партнерами в этой сфере.
В декабре в ходе совмещенной с прямой линией пресс-конференции Путин пообещал, что развитие первичного звена медицины включат в президентскую программу, модернизация этой сферы здравоохранения продолжится.