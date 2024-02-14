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18:47, 14 февраля 2024Экономика

Путин заявил о предстоящем повышении выплат медикам

Путин предложил повысить с 1 марта выплаты медикам в малых городах и селах
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин предложил повысить с 1 марта за счет увеличения допвыплат размер зарплат медиков в малых городах, райцентрах и селах. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства призвал «обратить особое внимание на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц».

Отмечается, что в городах, где живет от 50 до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, а представители среднего медперсонала — 13 тысяч рублей. В населенных пунктах с населением менее чем 50 тысяч ежемесячные спецвыплаты составят 50 и 30 тысяч рублей соответственно.

Также, по словам президента, с 1 апреля регионы должны увеличить до 50 процентов окладную часть заработной платы медработников, сохранив при этом дополнительные выплаты. Путин попросил правительство в соответствующие сроки завершить работу по подготовке нормативной базы, необходимой для реализации решений.

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      Дмитрий Воронин
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