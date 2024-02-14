Раскрыты подробности удара по полигону с бойцами ВСУ в Селидово

Военный эксперт Матюшин: полигон в Селидово поразили «Искандером» над землей

Военные эксперты Александр Матюшин и Геннадий Алехин в беседе с «Царьградом» раскрыли подробности удара российских войск по украинскому военному полигону в Селидово ракетами «Искандер», где Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 1,5 тысячи человек.

В Минобороны Росси пока не прокомментировали произошедшее, однако Матюшин подтвердил, что Российская армия нанесла несколько ракетных ударов. Первый произошел, когда на полигоне собрались новобранцы для тренировки, а второй, когда на место подтянулись эвакуационные команды волонтеров. Под удар также попали боевики «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). В Селидово украинские спецслужбы перекрыли все выезды из города и «активно ищут наводчика».

«И следует помнить, что эти силы после тренировок должны были отправиться непосредственно в Авдеевку для деблокирования вооруженных частей украинской армии. Поэтому этот удар, хоть и ненамного, но тем не менее приблизил нашу победу и ослабил украинскую армию», — подчеркнул офицер.

Матюшин отметил, что кассетная боевая часть «Искандера» несет 54 боевые части неконтактного типа, которые разрываются в десяти метрах над землей, выпуская свои осколки, что объясняет количество ликвидированных бойцов.

Полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что, если информация о ликвидации подтвердится, это можно считать хорошим результатом, так как это окажет прямое влияние на ситуацию в Авдеевке, куда эти резервы должны были направить.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ВСУ не удержатся в Авдеевке после ударов «Искандерами» по полигону в Селидово.