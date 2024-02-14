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16:58, 14 февраля 2024Ценности

Россиянам перечислили вредящие волосам ошибки в уходе

Фото: Unsplash

Кандидат химических наук, разработчик средств для кожи головы и волос Derma Therapy косметического бренда Clear Наталия Жегалова перечислила россиянам вредящие волосам ошибки в уходе. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь специалист обратила внимание на использование слишком холодной или горячей воды для мытья головы. По ее словам, из-за низкой температуры спазмируются сосуды, затрудняя процесс доставки питательных веществ к волосяным фолликулам. Горячая вода пересушивает пряди, делая их ломкими. Кроме того, она смывает гидролипидный слой на коже головы, провоцируя излишнюю работу сальных желез. Поэтому наиболее подходящая температура воды для мытья головы составляет 38-40 градусов, объясняет Жегалова.

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Еще одной частой ошибкой являются некоторые действия, которые многие совершают после мытья, а именно активное растирание, заворачивание в полотенце и расчесывание влажных волос. «Мокрые волосы очень уязвимы, и подобные действия вредят верхнему слою кутикулы, делая волосы ломкими, сухими и тусклыми. Поэтому стоит ограничиться тем, чтобы аккуратно промокнуть волосы полотенцем», — пояснила собеседница издания и посоветовала присмотреться к полотенцу из микрофибры, поскольку махровые изделия могут легко травмировать пряди.

В заключение Жегалова дала несколько рекомендаций по уходу за волосами. Так, она отметила, что шампунь нужно выбирать не по типу волос, а по типу кожи головы. При этом не стоит пренебрегать пилингами и скрабами, поскольку именно от состояния кожи головы зависит красота и сила волос.

В январе трихолог и кандидат медицинских наук Анастасия Курская назвала россиянам постельное белье, которое улучшает качество волос и кожи. Эксперт рассказала, что хлопковые наволочки стоит заменить на шелковые, чтобы изменить состояние локонов и кожи лица. По ее словам, этот материал не спутывает волосы и предохраняет от секущихся кончиков.

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      Мария Винар
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