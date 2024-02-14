Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
11:46, 14 февраля 2024Экономика

Россияне раскрыли желаемую зарплату для своих партнеров

«Прайм»: россияне назвали зарплату в 305 тысяч руб. желаемой для своих партнеров

Фото: Andrik Langfield / Unsplash

Россияне хотели бы, чтобы в среднем их партнеры в отношениях зарабатывали 305 тысяч рублей в месяц. О желаемой зарплате для вторых половинок сообщает «Прайм» со ссылкой на результаты опроса аналитиков сервиса «Работа.ру».

Исследование проводилось методом интернет-опроса со 2 по 12 февраля. В нем приняли участие в общей сложности 3,5 тысячи человек старше 18 лет по всей России. По итогам опроса выяснилось, что зарплатные пожелания мужчин для вторых половинок оказались гораздо выше, чем у женщин — 509 тысяч рублей против 256 тысяч.

Жители Москвы хотели бы, чтобы их вторая половина зарабатывала 253 тысячи рублей в месяц. При этом ожидания мужчин в столице оказались значительно ниже, чем у женщин — 126 тысяч рублей против 279 тысяч. Что касается Санкт-Петербурга и Ленинградской области, то их жители указали сумму в 198 тысяч рублей в качестве среднего желаемого заработка партнера (мужчины назвали 233 тысячи рублей, женщины — 195 тысяч).

Ранее сообщалось, что траты на свидания в России в 2024 году вырастут на 14 процентов в сравнении с показателем 2023-го года. При этом дороже всего отметить День всех влюбленных обойдется жителям Москвы (8675 рублей), Санкт-Петербурга и Краснодара. Дешевле всего отметить романтический праздник смогут россияне из Перми — там затраты на свидание составят в среднем 4629 рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Полигон превратился в мясорубку». Что известно об ударе по лагерю ВСУ, где находились до 1500 солдат?

      Российский миллиардер назвал способ спасти планету

      На Западе сообщили об интересе ВСУ к политике в США на фоне дефицита снарядов

      Участника «Голос. Дети» задержали с наркотиками в Москве

      В Госдуме сообщили о взятых в плен под Кременной женщинах-военнослужащих ВСУ

      Глава профсоюза игроков НХЛ призвал вернуть Россию на международные турниры

      Минобороны отправили модернизированные Т-80

      В Сбере раскрыли число ежедневных мошеннических звонков россиянам

      Россияне раскрыли желаемую зарплату для своих партнеров

      Контроль за рассрочками россиян захотели усилить

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше