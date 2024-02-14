Россияне раскрыли желаемую зарплату для своих партнеров

«Прайм»: россияне назвали зарплату в 305 тысяч руб. желаемой для своих партнеров

Россияне хотели бы, чтобы в среднем их партнеры в отношениях зарабатывали 305 тысяч рублей в месяц. О желаемой зарплате для вторых половинок сообщает «Прайм» со ссылкой на результаты опроса аналитиков сервиса «Работа.ру».

Исследование проводилось методом интернет-опроса со 2 по 12 февраля. В нем приняли участие в общей сложности 3,5 тысячи человек старше 18 лет по всей России. По итогам опроса выяснилось, что зарплатные пожелания мужчин для вторых половинок оказались гораздо выше, чем у женщин — 509 тысяч рублей против 256 тысяч.

Жители Москвы хотели бы, чтобы их вторая половина зарабатывала 253 тысячи рублей в месяц. При этом ожидания мужчин в столице оказались значительно ниже, чем у женщин — 126 тысяч рублей против 279 тысяч. Что касается Санкт-Петербурга и Ленинградской области, то их жители указали сумму в 198 тысяч рублей в качестве среднего желаемого заработка партнера (мужчины назвали 233 тысячи рублей, женщины — 195 тысяч).

Ранее сообщалось, что траты на свидания в России в 2024 году вырастут на 14 процентов в сравнении с показателем 2023-го года. При этом дороже всего отметить День всех влюбленных обойдется жителям Москвы (8675 рублей), Санкт-Петербурга и Краснодара. Дешевле всего отметить романтический праздник смогут россияне из Перми — там затраты на свидание составят в среднем 4629 рублей.