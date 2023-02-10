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12:45, 10 февраля 2023Экономика

В России резко подорожали свидания

Tinkoff Data: траты на свидание в России в 2023 году вырастут на 14 процентов

Фото: Unsplash

В этом году россияне потратят на свидание на 14 процентов больше, чем год назад. Дороже всего отметить День всех влюбленных обойдется жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Об этом говорится в исследовании Tinkoff Data (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В расчете учитывалась сумма средних чеков на стандартный набор трат во время свидания: две поездки на такси, ужин в кафе или ресторане на двоих, билеты в кино и цветы. В итоге эксперты выяснили, что свидания в стране резко подорожали. Если в 2021-м россияне могли уложиться в 5109 рублей, то в 2022 году — в 5802 рубля. За последние пять лет индекс вырос на 35 процентов.

Больше всего денег в этом году за организацию свидания отдадут москвичи — в среднем 8675 рублей. Среди крупных городов Пермь оказалась самым дешевым городом для того, чтобы отметить романтический праздник. Оно обойдется в 4629 рублей. Сильнее всего стоимость свидания по сравнению с прошлым годом вырастет в Омске (на 18 процентов) и Краснодаре (на 17 процентов). Рост показателя год к году происходит в основном за счет увеличения среднего чека в заведениях общепита (на 25 процентов).

Россиянам, планирующим романтическое путешествие, ранее назвали популярные города страны, где можно отдохнуть вдвоем в феврале. Одним из наиболее подходящих направлений для поездки на 14 февраля стал Санкт-Петербург. Второе место в списке самых востребованных мест для романтического отдыха в феврале занял Калининград.

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Платон Щукин
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