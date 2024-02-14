Россиянин Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 90 очков

Россиянин Никита Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 90 очков

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым в нынешнем сезоне достиг отметки в 90 набранных очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Нападающий отметился голом во встрече против «Бостон Брюинс». Игра прошла в ночь на среду, 14 февраля. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а победа досталась «Тампе» в серии буллитов.

В активе Кучерова 34 гола и 56 результативных передач в 53 матчах нынешнего сезона. Россиянин возглавляет гонку бомбардиров НХЛ и делит лидерство с Коннором Макдэвидом в списке лучших ассистентов лиги.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой он дважды стал обладателем Кубка Стэнли.