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17:40, 14 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за покушение на жизнь 15-летней падчерицы

Жителю Крыма предъявили обвинение в покушении на жизнь 15-летней падчерицы

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Республике Крым следователи предъявили мужчине обвинение в покушении на жизнь 15-летней падчерицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя одного из сел города Судак.

По данным следствия, 11 октября 2023 года обвиняемый находился в нетрезвом состоянии дома. Между ним и его падчерицей возник конфликт, во время которого злоумышленник нанес пострадавшей ножевой удар в спину, причинив тяжкий вред ее здоровью. Преступные действия фигуранта пресекла мать потерпевшей. Несовершеннолетней была оказана своевременная помощь.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина пытался расправиться со своим дядей, сделавшим ему замечание о беспорядке в комнате.

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      Анна Габай
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